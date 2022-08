PILT SELGEKS ⟩ Mitu kana on vaja ühele kukele?

Maale elama minek tundub väga romantiline ja enda aia ja loomade pidamine on mitmetel suureks unistuseks. Kohale jõudes ja plaane teostama hakates võib ette tulla palju probleeme ja kindlasti hulganisti küsimusi.

Kanade vabalt pidamisel, tuleks alustuseks läbi mõelda, mitu kana endale üldse võtta ja kas kanade kõrvale oleks ka kukke vaja.

Kui kanad on võetud munade saamise eesmärgil, siis tasuks kindlasti selgeks teha palju üks kana üldse muneb. Vabalt peetav kana ei mune enamasti iga päev. Külmal perioodil, eriti kui kanalaut ei ole korralikult soojustatud, peavad kanad munemisest pausi. Muidu muneb heast tõust kana umbes viis muna nädalas. Pere suurusest ja sellest, kas mune kasutatakse ainult enda tarbeks või jagatakse tervele suguvõsale, sõltub ka kanade arv.

Alustada oleks mõistlik ikkagi väiksemast hulgast, umbes viiest-kuuest kanast ja hiljem, vastavalt vajadusele, on võimalik kanu juurde soetada.

Mitu kana üks kukk siis vajab?

Iseenesest ei ole kanadel munemiseks kukke vaja. Küll aga kulub kukk ära kanade ohjeldamiseks ja ohu korral peaks hea kukk ka kanu kaitsma. Kukke on tarvis ka siis, kui ootad, et munadest kooruksid tibud.

Ühe kuke jaoks on vaja umbes 6-12 kana, sõltuvalt kanade tõust. Probleem tekib siis, kui kanu on kuke jaoks liiga vähe ja kukk on väga aktiivne. Sellisel juhul tuleb kanadel silma peal hoida, kuna nad võivad saada tõsiseid vigastusi. Kui kanad hakkavad kukest eemale hoidma ja nad näevad räsitud välja, siis see tähendab seda, et ühe kuke jaoks on kanu liiga vähe.

Kõige lihtsam on ilmselt pidada ikkagi ühte kukke. Mõned sallivad ka teist kukke ja sellisel juhul on neid võimalik pidada mitu. Siis on kindlasti vaja rohkem kanu, et kuked neid liialt ei väsitaks.

Tihti viib aga mitme kuke pidamine konfliktini positsiooni nimel. See võitlus võib olla verine ja kindlasti mitte meeldiv. Seda aitab ära hoida näiteks see, kui kuked on kasvanud samast pesakonnast ja nad on oma võimupositsioonid juba algusest peale paika pannud.