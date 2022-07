Sul on ülisalajane seenekoht? Selle kiivalt endale hoidmine võib maksta elu

Igal suvel ja sügisel on politseinikel vaja metsast välja aidata eksinud seenelisi või väsinud marjulisi. Hätta sattuda võib igaüks, kas siis äkilise terviserikke või mõne õnnetuse tõttu, seega on väga oluline pista marjakorvi täislaetud akuga mobiiltelefon. Politsei- ja Piirivalveamet paneb veel südamele, et metsa minnes oleksid seljas erksavärvilised riided ning kaasas joogivesi.