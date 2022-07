Tee nii, et peenras kasvanud küüslaugusaagist vähemalt pool aastat rõõmu tunda

Mullast välja tõmmatud küüslauk tuleb esmalt puhtaks pesta. Ärge jätke seda vette likku, vaid puhastage kiirelt muld maha ning pange see kuivama. Järgmisena tuleb ära lõigata küüslaugu pealne vars. Seda ei tohi lõigata liiga lühikeseks, kuna siis võib küüslauk tohletama. Jätke alles vähemalt kümne sentimeetri pikkune varrejupp.

Kõige paremini säilib küüslauk, kui see on ühe mugulana koos. Pole mõtet küüsi üksteisest eraldada. Allesjäänud varred peaksid olema piisavalt pikad, et küüslaugud üheks patsiks kokku põimida.