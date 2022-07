PA-PA-PA PALUN LÕPETAGE ⟩ Lidli reklaamist on valminud arvukalt omanäolisi versioone

Suve alguses hakkas jooksma pahatahtmatu Lidli reklaam, milles lauldakse parimast suvest ning soodsatest hindadest, videoklipiga perekondlikust ja idüllilisest koosviibimisest. Ootamatult on viisijupp paljudele närvidele käima hakanud ning sellega seoses on koguni korduvalt politseisse pöördutud. Kui on veel keegi, kes pole kurikuulsat reklaami näinud või kuulnud, on ettevõte postitanud selle ka oma Youtube'i kanalile.

Reklaamist sai inspiratsiooni ka Rimi, pakkudes välja uue kõrvaussi potentsiaaliga viisijupi. Küll aga ei tekitanud see Lidli reklaamiga võrdväärset furoori. «Pa-pa-pa parim Rimi,» kommenteerib toidupoekett TikToki videot. Tundub, et reklaami tüütus ei seisne aga sisus, vaid hoopis selles, kui sageli seda lastakse. Videot on kommenteerinud ka mõned Rimi töötajad, kes kurdavad, et nemad on jällegi Rimi reklaamist tüdinenud.

Sageli leidlike turunduslahendustega silma paistnud Pakendikeskus ei jätnud samuti võimalust kasutamata. «Pa-pa-pa-paistab, et terve Eesti kokutab,» nentis keeleuuendaja Keiti Vilms, vihjates Twitteris lahvatanud uutele nägemustele reklaamist.

Arvukalt uusi versioone on valminud ka noortelt TikTokis, kuid reklaam on neid nii endast välja ajanud, et enamasti on kasutatud väljendeid, mis trükimusta ei kannata.