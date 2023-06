TARK TEADA ⟩ Kas muru võib ikka komposti visata?

Muru niitjaid on laias laastus kahte sorti: need, kes teevad seda regulaarselt ning need, kes teevad seda siis kui viitsimist on. Esimesse lahtrisse kuuluvad inimesed, ei pea üldse muru komposteerimisega jändama. Lühikesed murulibled, mis tagasi maale langevad, hakkavad lagunema ning annavad oma toitained pinnasesse tagasi.