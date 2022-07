PARADIIS ⟩ Haapsalu külje all müüakse mõnusat suvilakompleksi, mis maksab vähem kui kahetoaline Lasnamäe korter

Kompleks koosneb kahest elumajast, saunamajast ning aidamajast. Lisaks asub kinnistul puukuur ning vana kuivkäimla. Esimeses, 20 ruutmeetri suuruses, majakeses on magamistuba ning vannituba. Teises majakeses on köök ning vannituba.

Mullivanniga saunamajas asub avar eesruum, pesuruum ning puukerisega leiliruum. Aidamajas on kaks korrust, millest ülemine on muudetud magamistoaks ning alumisel otsest eesmärki ei olegi – selle saab ise välja mõelda.

Kõikides hoonetes on olemas elekter. Vesi ja kanalisatsioon on viidud kõikidesse majadesse, peale aida. Vesi ise tuleb kuue meetri sügavusest salvkaevust, kuhu on paigaldatud pump. Aastaks 2024 on valla poolt plaan viia kinnistuni veevärk.