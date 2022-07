HUMOORIKALT TOBE ⟩ Mees leidis viisi, kuidas teenida paarisendise eseme eest tuhandeid eurosid

Võib tekkida küsimus, kas kõnealune kurgiviil on millegi poolest eriline, kuid ei – tegemist on kõige tavalisema McDonald'si juustuburgerist võetud hapukurgiviiluga, mis on seejärel lakke lennutatud. Skulptuuri, kui seda nii nimetada võib, hoiab laes vaid burgerikaste, seega pole kunstnikul taiese loomiseks ka ühtki kunstitarvikut vaja läinud.

Kunstiteos, mis kannab mõistagi nime «Kurk», on hetkel ühes Uus-Meremaa kunstigaleriis eksponaat. Kurgiviilu eest küsib Griffin 6302 USA dollarit (ligikaudu 6200 eurot). Kui kogu see lugu tundub totravõitu, tunnistab ka «Kurgi» autor, et seda see on.

Griffini esindaja on vastukaja kommenteerinud, öeldes, et humoorikas reaktsioon teosele ei ole keelatud – see on koguni iseenesestmõistetav, sest teos on naljakas.

Austraalia kunstniku töö tõstatab küsimusi selle kohta, kuidas väärtust ja tähendust inimeste vahel luuakse. Isegi kui sulle meeldib kurk, on ebatõenäoline, et oleksid nõus ühe viilu eest kuus tuhat eurot välja käima, eriti kui terve McDonaldsi juustuburgeri saab ainult paari euro eest.

Üldiselt ei ole kunstnikud need, kes otsustavad, kas miski on kunst või mitte – nemad lihtsalt teevad asju. See, kas miski on väärtuslik ja tähenduslik kunstiteosena, on ühiskonna kollektiivne otsus. Kui teos nimega «Kurk» omaniku leiab, antakse hapukurgifännile juhised, kuidas seda kodus uuesti luua, ehkki selleks pole ilmselt insenerikraadi tarvis.