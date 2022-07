NÄDALA AED ⟩ Taimedega lehetäide vastu!

Taimsetel kaitsevahenditel on mitu head külge: nad mõjuvad üksnes otsesel kokkupuutel pehmekestaliste lehetäide ja röövikutega ega kahjusta teisi aiaelukaid, toimivad ennetavalt ehk lõhnapeletajana, eksitades pahalasi, kes valivad oma sihtmärgi välja lõhna järgi, ning ei saasta keskkonda ega ole inimestele ja tolmeldajatele mürgised. Lisaks on mitmetel taimseteks leotisteks ja kääritisteks kasutatavatel taimedel ka suur eeterlike õlide sisaldus, tugev lõhn ongi nende trump. Viimaste hulka kuuluvad näiteks küüslauk ja harilik puju. Mitmed taimed on pungil kasulikest mineraalainetest ja neid kasutades me ühtlasi väetame taimi ning parandame nende tervist.