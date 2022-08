OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Abilinnapea Joosep Vimm: prügi sorteerimise ümber levib palju müüte

Juba enne saate algust sai Madisele ja Triinile selgeks tehtud, et sellist asja nagu prügi ei ole olemas. Asju tuleb nimetada õigete sõnadega ning õige on öelda jäätmed ja jäätmemajandus. Nii saatejuhid kui külaline on usinad prügisorteerijad, kuid nagu ikka teevad kõik seda omamoodi – kes äärmiselt distsiplineeritult, kes vabamalt.

Vimm annab iseenda prügisorteerimisele hindeks viis (miinusega) ning lisab, et tänapäeval on sorteerimine väga mugavaks tehtud. «Kui ma korralikult prügi sorteerima hakkasin, siis avastasin, et ega selle segaolme jaoks suurt kasti vaja olegi,» ütleb ta ning lisab, et müüt, nagu tuleks iga pakend enne äraviskamist puhtaks pesta, ei vasta tõele. Abilinnapea tõdeb, et niikaua kui määrdunud pakend teisi ei määri, võib selle pakendijäätmetesse visata. «Näiteks rollmopsi õlist nõretavat asja ära pakendijäätmetesse pane,» toob ta näite.

Ka Triin on osav prügisorteerija. Lausa nii osav, et käib ja nopib naabrimehe konid biojäätmekonteinerist välja. Ei takista teda ka prügikottide nappus – jäätmeid on ta kogunud nii puuviljakoorte kui ka Kesklinna Sõnumite sisse.