LOOTUSKIIR ⟩ Sügis toob arendusturule uued tuuled

«Eelläbirääkimiste baasil saab juba täna väita, et hiljemalt septembris-oktoobris lansseeritakse turule hulk uusi arendusprojekte, mis pool aastat või isegi rohkem ootel on olnud. Ehitusmaterjalide hinnad on jätkuvalt kõrged ja töökäsi on vähe, kuid ehitusfirmad suudavad nüüd vähemalt öelda ehitushinna ja -tähtaja, mis sõja alguskuudel võimatuks osutus,» rääkis Sooman ja lisas, et kui võtta arvesse uusarenduste turul valitsevat defitsiiti, saamegi seda leevenduseks nimetada.

«Tallinnas on hetkel pakkumises umbes 1200 uut korterit, veel paar aastat tagasi oli see number kaks korda suurem. Nii et kui turule tuleb sel aastal veel ka kasvõi 1000 ühikut juurde ja igakuine müügitempo isegi tagasihoidliku 200 ühiku kanti jääb, siis ainus mis juhtub, on see, et jääk ei lange enam,» selgitas Sooman.