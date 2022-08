KUHU EDASI? ⟩ Prognoositud «halvad ajad» on muutunud metsikuks tarbimispeoks

«Praegune olukord meenutab vägisi vanarahva muistendit karjapoisist, kes muudkui karjus külarahvale, et hunt on karjas. Kui lõpuks hunt tuli, siis ei uskunud teda enam keegi ja terve kari sai hukka,» täheldas Sooman.

Intressitõus on reaalsus. Kõrged energiakulud on reaalsus. Palgad ei jõua hinnatõusule järgi – ka see on Soomani sõnul reaalsus.

«Kõik ütlevad, et nüüd siis tuleb kriis. Seda seniks, kuniks järgmine hiromant teatab, et ka edasisest inflatsioonist pole pääsu, seega tuleb tarbida-tarbida-tarbida ja kui veel Euroopat laastav sõda peaks ka oodatust varem lõppema, siis on tervel maailmas käed-jalad tööd täis, et Ukraina üles ehitada ehk kuidas siis kriis tulla saab? Sõnumid on väga erinevad ja tavalistel inimestel pea pulki täis aetud,» rääkis ta.

Kiire hinnatõus on Soomani kinnitusel läbi, kuna ostujõud ei tule enam lihtsalt järgi. Meil pole mõtet ennast pidevalt Soome või Rootsiga võrrelda ja arvutada, et kasvuruumi on veel mitukümmend protsenti.