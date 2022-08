KAS TEADSID ⟩ Miks ei tasu kodulaenu tagasimaksmisega kiirustada?

Kuna kodulaen on reeglina inimeste suurim finantskohustus, on soov sellest kiiresti vabaneda mõistetav. Sageli suureneb see tahtmine inimese sissetuleku kasvuga või näiteks suurema summa pärimisega. Rebase sõnul tuleks aga enne kodulaenu ennetähtaegset tagasimaksmist teha korralikud arvutused, et veenduda, kas see ikka on rahaliselt mõttekas.

«Kodulaenu peetakse odavaks laenuks ning seetõttu võib selle kiire tagasimaksmise asemel olla kasulikum tekkinud lisaraha näiteks hoopis investeerida,» ütles Rebane. «Kusjuures sama soovitust jagavad agaralt ka investeerimises kogenud suunamudijad. Kui sa suudad investeerimisega teenida kodulaenu intressist suuremat protsenti, siis oled juba võitnud,» lisas ta.

Kodulaenu intress on viimased kümmekond aastat olnud paari protsendi ümber ning euribor on olnud pikalt lausa negatiivne. Kui aga vaadata võrdluseks näiteks USA 500 suurima ettevõtte aktsiaid koondavat indeksit, siis selle ajalooline tootlus on olnud lausa kümne protsendi ringis.

Olukord on mõnevõrra küll muutumas, sest Euroopa Keskpank otsustas suve hakul inflatsiooni pidurdamiseks tõsta juulis euribori 0,25 protsendi võrra ning lubas järgmise intressitõusu teha septembris. Analüütikud prognoosivad, et euribor võib selle aasta lõpuks tõusta ühe protsendini ja järgmise aasta lõpuks isegi kahe protsendini.

«Mõistetavalt võib see kodulaenu omanikke murelikuks muuta, kuid tasub läbi arvutada, kui palju laenumakse tegelikult kasvab,» ütles Luminori eraisikute panganduse juht. «Üsna suure tõenäosusega võib selguda, et midagi hullu polegi ja oma lisasissetulekute investeerimine laenu ennetähtaegse tagasimaksmise asemel on endiselt kasulikum.»