See on esimene asi, mida külalised sinu koju sisenedes märkavad

Siiski on üks asi, millele külalised sinu juurde tulles kõige rohkem tähelepanu pööravad ja see on esimene asi, millesse peaksid oma aega investeerima.

Mis on siis esimene asi, mida külalised sinu kodus märkavad? Vastus on lõhn!

Kui külalised sinu koju sisenevad, tabab nende nina sinu kodule iseloomulik lõhn. See on täiesti sinu enda otsustada, kas nad tunnevad esimesena prügi ja märja koera või värske õhu ja võib-olla värskete lillede või mustikapiruka lõhna.

Tõenäoliselt oled ise enda kodule omase lõhnaga nii harjunud, et ei pane tähelegi, et sellel midagi viga on. Seetõttu tasub enne külaliste tulekut paar asja ära teha, et lõhn oleks hea. Tuuluta oma kodu põhjalikult, süüta lõhnaküünal või too koju värsked lilled. Eelista värskendavaid lõhnu nagu tsitruselised, basiilik, rosmariin või tüümian. Mõnusa lõhna tekitab ka see, kui pistad ahju kaneelisaiad.