MÜÜT VÕI TÕDE ⟩ Paar klaasi veini ei tee mulle reisil midagi

Vedelikupuuduse korral avaldab alkohol kehale veel suuremat mõju. Kuna keharakkudes on vedelikku niigi vähe, siis tõuseb alkoholi sisaldus veres kiiremini. Sellepärast jäävad tihti ka naised kiiremini purju kui mehed. Nende veesisaldus kehas on lihtsalt väiksem.

Miks siis mõned tunnevad soojamaa reisil, et alkoholil on nende kehale väiksem mõju?

Üks põhjustest võib kindlasti olla see, et reisil olles tarbitakse alkoholi tihti toidu kõrvale . Juues veini söögiga koos tähendab see seda, et alkohol imendub verre aeglasemalt ja seetõttu ei jää järsku väga purju.

Lisaks sellele, et söömine mõjutab alkoholi verre imendumist, mängib rolli ka liikumine . Reisil olles vaatamisväärsusi külastades, jalutatakse tihti rohkem kui tavaliselt harjutud. Jalutamine otseselt ei mõjuta alkoholi sisaldust veres, aga võib tekitada tunde, et oled vähem purjus. Enda liigutamine hoiab su tähelepanu erksamana ja seetõttu võib alkoholi mõju tunduda väiksem.

Suur oht võib seisneda aga selles, kui hakata ennast kuuma ilmaga jahutama külma õllega. On igati loogiline, et selle järgi võib isutada. Palavusest ja liikumisest tulenev energia kadu, võib tekitada isu kalorite ja suhkru järele. Külm õlu näib selleks kui ideaalne lahendus. Sealt saab energiat ja lisaks sellele on see veel jahutav. Tegemist on aga väga ajutise lahendusega ja pikemas perspektiivis võib see palju kahju teha. Tegelikult ei kustuta õlu janu, vaid toimib täiesti vastupidiselt. Õlu viib kehast veel vedelikku välja ja vedelikupuudus kuuma ilmaga võib põhjustada terviserikkeid.