TOESTA JA KÄRBI ⟩ Vaata, millised aiatööd tuleb augustis kindlasti veel ära teha!

Piira viljade arvu kõrvitsal. Kui külge on jäänud kolm ja enam vilja, siis alates viiendast ei suuda taim enam täisväärtuslikku saaki moodustada. Jahedatel augustiöödel ole valmis kurke ja kõrvitsaid kattelooriga kaitsma.

Võta varajane kartul üles niipea, kui pealsed näitavad närbumise märke. Mida varem need eemaldada, seda väiksem on tõenäosus, et mugulad nakatuvad mädanikku ja kärntõvesse.