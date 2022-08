PILDID ⟩ Üks miljonist! Raplamaal müüakse imetabast perekodu, millel silm lausa puhkab

Imetabase perekodu esimesel korrusel on kaks tuba, köök, tuulekoda, garderoob, WC ja 25-ruutmeetrine terrass. Korrus ülevalpool on trepihall, vannituyba, WC, kolm magamistuba, garderoob ja rõdu. Kõik toad on kõrgete lagedega, küündides suisa 2,7 meetrini.