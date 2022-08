PANK SELGITAB ⟩ Millest sõltub kodulaenu lõplik maksumus

«Kuigi euribor on pikalt olnud lausa negatiivne, on see nüüd vastavalt Euroopa Keskpanga viimastele otsustele tõusnud ja tõuseb veelgi, seepärast on oluline laenu taotledes arvestada ka seda, kas jõutakse tagasi maksta kallimat laenu,» ütles Rebane, lisades, et ajalooliselt on euribor ulatunud isegi viie protsendini. Rebane lisas, et neile, kes soovivad muutuva euribori valguses kindlustunnet, et nende kodulaenu kuumakse jääks teatud perioodi jooksul samaks, pakub Luminor kuni viieks aastaks kodulaenu intressi fikseerimist.