OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Ema, ma tulen nüüd koju tagasi, sest ma ei saa enam hakkama!»

Oma toa lapsed teevad tagasivaate möödunud talvele ja sellega kaasnenud energiakriisile. Vaevu-vaevu üle elatud krõbedad talvekuud on jätnud silmnähtava jälje nii meie rahakotti kui hingeellu. Olukord on sedavõrd nutune, et vorsti me oma leiva pealt enam ei leia.

Madisel on nukrast seisust hoolimata üks lootuskiir tulevaks talveks olemas: ta jagab kodu nutika radiaatoriga, mis keedab, koob ja küpsetab. Kui Kristina unistab päikesepaneelidest ja mis tahes taastuva energia allikast oma kodus, siis Madis on valmis kasvõi terve tagahoovi tuulikutega katma – peaasi, et taskud tühjaks ei jääks! Olukorra tõsidust näitab ilmekalt seegi, et Madis on nõus oma monsterast loobuma.

Triin, paadunud korilasena, käib juba aastaid mööda parke küttematerjali korjamas. Möödunud talve pimeduses veetnud Triin kaalub ühe variandina ka oma korteri väljaüürimist ja keldrisse kolimist. Ka propeller katusel on midagi, millega Triin on valmis rahu tegema. Ühtlasi paljastab ta, et on Eesti moodsaimas meediamajas pannud silma peale ühele avamata soolapakile. Kes ees, see mees!

Võluvitsa me energiakriisi lahenduseks paraku ei leidnudki. Kui muud üle ei jää, kaaluvad Madis ja Kristina vanematekoju naasmist. Triinil nii palju südant ei ole.