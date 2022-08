PILDID ⟩ Odavmüügilt saadud kirst osutus 40 aastat hiljem tõeliseks kullaauguks

56-aastane inglise naine Melissa mõtles, et kaua ta sellest kirstust ikka kümne küünega kinni hoiab: aeg on kapitühjendust teha. Muu hulgas loovutas naine 1984. aastal isalt soolaleivakingiks saadud kirstu, milles Melissa oli kõik need aastad oma voodipesu hoidnud. Toona vaid 14 euro eest soetatud kirst osutus aga oksjonile minnes tõeliseks hitiks.

Võistupakkumine kujunes sedavõrd tuliseks, et veidi enam kui 100 aastase karbi eest käidi lõpuks välja enam kui 11 347 eurot. Disainerkirstu sees on 1984. aasta kolmandal septembril ostetud Guardini päevaleht, mis tõendab kirstu ostukuupäeva. Louis Vuittoni sulest pärit kirst on autentne ning sellel märgitud seerianumbri järgi peaks see olema valmistatud aastatel 1904 kuni 1914, vahendab The Mirror.