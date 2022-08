PILDID ⟩ Nendele disainimuuseumite tähelepanu äratanud klaasesemetele tasub ruttu käpp peale panna!

Eino Mäelt

Tarbeklaasi toodang oli meeletult populaarne juba paar aastat, kuid tänaseks juba mitmesaja euroni kerkinud hinnaga vaaside kõrval leiab veel tooteid, mille disain pole sugugi kehvem ja autorid vähem hinnatud, ent milleni hinnaralli veel jõudnud pole. Ühed sellised on näiteks Eino Mäelti disainitud kausid Kaali, mille hind on praegu veel Uuskasutuskeskustes ja vanavara laatadel alla kümne euro.

Johannes Lorup

Agnieszka Aleksandra Bar

Septembri lõpuni ETDM-s avatud näitus «Maailm läbi esemete»annab vihje, millistel klaasidisaineritel ka väljaspool Eestit silma peal hoida tasuks. Näitusel on väljas Poola naisdisainerite looming. Agnieszka Aleksandra Bar on nimi, mis tuleb kindlasti meelde jätta! Ta kasutab klaasi kui mitmemõõtmelist meediumi, mille kaudu jutustada tähendusrikkaid lugusid endast ja teistest. Tema sensuaalsed ja kunstipärased skulptuurid ning funktsionaalsed klaasesemed rikastavad igapäevaelu, pakkudes ruumi mõtisklusteks. Ta teeb koostööd käsitööspetsialistide ja klaasikeskustega nii Poolas kui ka mujal.

Kateriin Rikken

Kateriin Rikken on Eesti klaasikunstnik, kelle tööd on praegu samuti väljas näitusel «Maailm läbi esemete». Rikken otsib oma loomingus pidevalt uusi võimalusi, olgu selleks siis uus lähenemine taaskasutusele või uued võimalused valgustite disainimisel. Pime sügis läheneb, need klaaskuplitega valgustid on seega igati kasulikud esemed, mis meelde jätta.