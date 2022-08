PANE KÕRVA TAHA ⟩ 7 kasulikku nippi, et viimistlusremont mööduks muretumalt

Kaalu seinakatete alternatiive

Vali vastupidav põrand aastateks

Lisaks seintele annab ruumile täiesti uue ilme uue põrandakatte paigaldamine. Lisaks meelepärasele maitse-eelistusele võiks valikut tehes mõelda ka materjali vastupidavusele, soojusele ja puhastamismugavusele. Magamis- ja lastetubades võiks eelistada sooje, naturaalseid ja jalale mugavaid materjale, eriti kui vaipadele pole plaanis rõhku panna. Sellised soojad materjalid on puitparkett, puitlaudis ja kork. Teistesse eluruumidesse sobib hästi ka laminaat ja linoleum, aga üha enam kasutatakse eluruumides ka keraamilist plaati. Puitmaterjalidest on kõige vastupidavamad tamm, saar ja tiigipuu, samas näiteks männilaudis on võrdlemisi pehme ja sellesse võivad rasked mööbliesemed või kukkuvad mänguasjad jätta maha jäljed. Puidust laudpõrand on soodne ja jala all mõnus, aga selle hooldus ja puhastamine on aeganõudvad. Laudparketti valides võiks üle vaadata ka väärispuidu kihi paksuse, sellest sõltub parketi vastupidavus ja eluiga. Puidu asemel kasutatakse sageli ka laminaati, mis on soodne ja hästi vastupidav materjal. Samas pole laminaat lihvitav, ülelakitav ega õlitatav, seega tõsisemate vee- või muude kahjustuste puhul tuleb põrandakate välja vahetada. Jala all on laminaat pigem jahe, seega tasuks laminaadi puhul mõelda ka vaipadele. Üldiselt saab nii laudparketi, korkparketi kui laminaadi paigaldamisega igaüks hakkama, naturaalne laudis nõuab pisut rohkem vilumust ning lipp-parketi või keraaamilise plaadi paikapanek juba tublisti oskusi.