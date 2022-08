KAS TEADSID ⟩ Elizabeth II varade hulka kuulub üks üpris tavatu restoran

Kuninganna Elizabeth II omab Windsori lossi lähedal maad, millel asub juhtumisi ka McDonald'si restoran. Tegu on Oxfordshire's, Londonist ligemale 130 kilomeetri kaugusel asuva restoraniga.

Kiirtoiduketi haru erineb kui öö ja päev McDonaldsi tavarestoranidest. Siit leiab nii nahast diivanid kui kallihinnalised toolid. Kõnealuses restoranis on lauateenindus, midagi, mida keskmises McDonaldsis aastakümneid nähtud pole. Ka restorani menüü on keskmisest mitmekülgsem ja tervislikum, pakkudes muu hulgas ka vegan-burgerit, vahendab The List.