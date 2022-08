PILDID ⟩ Saare idüll! Hiiumaal on müüa mõistliku hinnaga mereäärne suvekodu

Tegu on kahekorruselise puitmajaga, mis asub vaid 200 meetrit imekaunist liivarannast. Suvekodu, mida saab iseenesest ka aastaringseks elamiseks kasutada, vahetab omanikku 71 000 euroga.

Heas korras suvekodu esimesel korrusel on avatud planeeringuga elutuba-köök, pesuruum, tualett, panipaik ja tuulekoda. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba, millest ühel on ka oma rõdu.