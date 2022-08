ANALÜÜTIK ⟩ Langusesse pööranud kinnisvaraturu tõehetk saabub sügisel!

Kui kuu tagasi oli arvamus, et kinnisvarahinnad saavad vaid kasvada veel üsna domineeriv, siis juuli jooksul hakati panuseid ringi mängima. Euribori tõus, oodatav defitsiit energiaallikates ning endiselt kõrge inflatsioon ja käimasolev sõda Ukrainas on inimesi üha ettevaatlikumaks muutmas.

Järelturg ootab hinnakorrektsiooni

Kinnisvaraturul on näha järelturu pakkumishindade lähenemist reaalsele tehingutasemele. On selgelt välja joonistumas muster, kus need, kel müügisoov reaalne, on enam asunud uurima, milline on pakutava vara tegelik võimalik müügihind ning on valmis ka kohanduma. Kes aga panustavad endiselt emotsioonile või lihtsalt katsetavad, hoides hinda maksimaalselt kõrgel, peavad leppima ka leige huviga.