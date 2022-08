KODUKOHVIKUTEPÄEVAD ⟩ Hiidlased avavad juba täna oma aiaväravad ja südamed!

«Kodukohvikud toovad saarele arvukalt külalisi, kes armastavad Hiiumaad ja meie kodukohvikute mitmekülgsust. See on igal aastal oodatud tähtsündmus. Võib öelda, et tegemist on ooperipäevadega Hiiumaa moodi, selle vahega, et kohvikutesse sisenemisel piletiraha ei küsita, ühes ruumis ei pea kõik vaikselt koos olema ning võib julgelt matsutada,» ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.