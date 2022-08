TEE ELIITIDELE ⟩ Mida kujutab endast see kõikelubav imetee

Võib juhtuda, et sulle on pakutud kohvikus või restoranis Pu Erh teed ja teadmatusest oled lihtsalt ära öelnud. Otsustad endale teadaoleva variandi kasuks ja ei mõtlegi sellele, millest ilma jäid. Järgmine kord tasuks aga Pu Erh ikkagi ära proovida, kuna mõned teadlikud tarbijad ajavad seda tikutulega mööda kohvikuid ja restorane taga.

Pu Erh tee on valminud erilisel meetodil. Peale teelehtede korjamist, toimub nendes fermentatsiooniprotsess, mis jätkub kogu tee säilitamise aja. Seega on tee läbinud bakteri abil hapnemise.

Fermentatsiooni meetodil on valminud ka kombucha tee. Nende erinevus seisneb selles, et üks valmib teeseene abil, teisel osalevad fermentatsiooniprotsessis teelehed.

Tänu erilisele valmimisele, on sellel teel palju kasulikke omadusi.

Pu Erh aitab kaasa seedimisele, see kõrvaldab seedimatust, kõhulahtisust ja aitab kaasa üldisele seedetegevuse tugevdamisele. Mitmed uuringud kinnitavad, et tee tõesti aitab kaasa kõhnumisele. Pu Erh aitab hoida ka luude tugevust, südame tervist ja tugevdada immuunsussüsteemi. Lisaks aitab see kehast välja viia toksiine.

See hoiab kontrolli all kolesteroolitaseme ja võib hävitada vähirakke. Lisaks tasakaalustab Pu Erh tee energiaid ja tekitab mõnusa tunde. Seda ei tohiks liiga palju siiski tarbida, kuna tee on suure kofeiini sisaldusega. Tarbides seda liiga palju, võib see lõppeda peapöörituse ja kiirenenud südame rütmiga. Kui seda tarbida mõõdukalt, aitab see vähendada stressi ja tõsta energiat.

Tee ise on erilise lõhna ja maitsega. Kindlasti võib see mõnele olla alguses harjumatu. Maitse ja lõhn võivad meenutada näiteks maa aroomi. Tegemist on meeldivalt magusa, aga natuke mõru lõhnaga. Tee värvus on enamasti tume.

Tundub hämmastav kui palju lubab ühe tee tarbimine ära teha. Kasulikkude omaduste nimekiri on lõputu ja need, kes seda on joonud, kiidavad teed taevani. Muidugi on kõigi kogemused erinevad ja ainuke võimalus teada saada, on tee ise ära proovida.