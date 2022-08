Oluline seik, mida ei tohiks hoonete energiatõhususe parandamisel unustada

Energiahindade tõusu ja sügisese kütteperioodi eel soojustatakse aktiivelt maju. Kuna aga soojustus ja akende vahetus lõpetab loomuliku ventilatsiooni, tuleb kindlasti paigaldada ventilatsioon. Sooja toa kõrval on oluline, et majas õhk vahetuks nii, et inimestel oleks piisavalt puhast õhku, et ei tekiks hallitust ja viirused ei ringleks.