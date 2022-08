7 olulist sammu, enne kui hakkad eksterjööri värvima

Ettevalmistus on pool võitu

Värvimise olulisim etapp pole värvimine ise, vaid selle ettevalmistus. Alusta pindade kontrollist ja seinte pesemisest. Määrdunud seinu ei tasu värvida, tulemus ei saa pikaealine. Seinu võiks pesta vooliku ja pehme harjaga, kui vaja, võib võtta appi terasharja. Kui seinad on puhtaks küüritud, eemalda lahtine värv kaabitsaga. See on aeganõudev ja tüütu töö, seega võiks valida korraliku tööriista. Suure tuleohu tõttu ei tohi kasutada kuuma puhurit. Kui värv on korralikult seina küljes kinni, pole seda tarvis lahti kangutada, võib ka vana värvi uuega katta. Kui selgub, et laudades on auke või pragusid, tuleks need täita spetsiaalse pahtliga, uus värv ise katkisi kohti ei peida.