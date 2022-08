PILDID ⟩ Silm puhkab! Saaremaal ootab ostjat imearmas suvekodu

Vanapeedu talu asub 2,39 hektarilisel kinnistul, millest haritavat maad on 0,78 hektarit, metsamaad, 1,06 hektarit ja metsamaad üle 1,06 hektarit. Imetabane talukompleks on müügis 175 000 euroga.

Kahekorruseline palkmaja on väljastpoolt ümbritsetud tellisega ja krohvitud. 1942. aastal ehitatud rookatusega hoonet on senikaua kasutatud suvekoduna, ent see passib kindlasti ka alalise elamise pähe. Pööningule on ehitatud mõnusalt hubane suvetuba, kuhu pääseb maja otsmisest trepist. Maja köetakse puuahjuga, võimalus paigaldada õhksoojuspump. Väärikas maja sai ligemale 10 aastat tagasi uhiuue elektrijuhtmestiku.