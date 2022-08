NÄDALA RESTORAN ⟩ Michelini tähetolmu mekk Viljandis

Kohalikku talutoodangut euroopalike kööginippidega oskuslikult kombineeriv Viljandi kohvik-restoran Fellin on juba kaks kuud kandnud oma kuulsa sinise ukse kõrval pilku­püüdvat punast plaadikest, mis annab tunnistust, et selle ukse taga on toidukoht, millel Michelin Guide’i ametlik tunnustus. Bib Gourmandi kategooria tähistab seal restorane, kus saab head toitu mõistliku hinnaga. Eestist valiti välja neid ainult viis. Sügisel kümnendat sünnipäeva pidav Fellin asub neist ainsana väljaspool pealinna. Tõenäosusteooriat arvestades on Michelini giidi tähekuma väikelinna jõudmine umbes sama suur kui see, et Viljandi lauluväljakul esineks Rammstein.