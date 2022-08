Aed, mis toidab meeli

Augustikuine aed lubab nautida kevadise vaeva vilju. Lilled õitsevad ennastunustavalt, aiast leiab kõiksuguseid maitseid, õhk on niiske ja täis vürtsikaid aroome. Enamasti me sellele ei mõtle, kuid taimedel on üldjuhul mitu head külge: kaunilt õitsevad taimed sobivad sageli ka toidu valmistamiseks või kasutamiseks ravimtaimedena.