Eesti toidublogija avaldab toiduained, mis tal sahvris iga kell olemas on

Kadril toitu investeerimisest kahju ei ole. Kvaliteetne tooraine on naise jaoks tähtsamast tähtsam ning see kajastub ilmekalt ka tema toidulaual. «Tegelikult arvan, et paljud toiduained on meil hoopis liiga odavad,» tõdeb Kadri.

Millised on aga need toiduained, mis gurmaani sahvris alati esindatud on?