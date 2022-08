PEAKOKA NIPP ⟩ Nii säilib või värske ja kvaliteetsena kuni aasta

Üks kiiresti kallinev toiduaine on tavaline või. Õnneks on või pikaajaline säilitamine täiesti võimalik, seega tasub häid hinnapakkumisi ära kasutada ja asjatundliku ostjana koju suurem ports varud. Kõik ei teagi, et või sügavkülmutamine on täiesti ohutu, ei riku maitset ega tekstuuri ning õigesti talitades võib säilida külmkambris kuni aasta, kinnitas tippkokk.