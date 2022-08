OLE KOHAL ⟩ Armastatud kohvifestival tuleb taas

«Tallinn Coffee Festival on igal aastal enda külastajatele midagi uut ja huvitavat pakkunud, kuid kohvimaailm on suur ja lai ning avastamist väärt ja seega ei lõppe üllatused ka tänavu,» rääkis festivali peakorraldaja Kennet Sarv.

Sarve sõnul on lisaks uutele elamustele oma kohale jäänud ka vanad traditsioonid – ka sel aastal astuvad mitukümmend kohvimeistrit omavahel võistlustulle. «Traditsiooniliselt selgub festivali ajal nii parimatest parim piimakujundite valamise ehk latte art tipptegija kui ka osavaim cupping'u barista, kel erksaim maitsemeel,» selgitas Sarv.

Lisaks erinevatele kohvitoodetele on festivalil esindatud ka muud kuumad joogid, nagu tee ja kakao. Maitsemeeli aitavad täiendada ka tänavatoit ja kohvikud. Kokku esitleb festivalil oma tootevalikut üle 50 ettevõtte. TLNCF-i korraldajad ja osalejad on seadnud oma eesmärgiks kohvikultuuri arendamise Eestis. Teadlikule tarbimisele kaasaaitamine, tarbijates huvi tekitamine, kohvigurmaanide üllatamine uute toodete ja pakutavaga - see ongi kohvifestivali taotlus.