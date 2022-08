PILK PEALE ⟩ Oksjonikeskkonnast saab endale napsata soodsa ja pilkupüüdva suvemaja

Tagurpidi paati meenutava suvemaja sobib koduõue suvetoaks või miks mitte ka kodukontoriks. Mõnusa pesapaiga seinad on soojustatud 100mm kivivillaga, selle tugikonstruktsioon on liimpuittaladest. Pealt on sulnis maja kaetud Siberi lehise lauaga. Tegu ei ole tehase väljalaskega, vaid käsitööna valminud ainueksemplariga. Hoone on lihtsasti transporditav ja ei vaja vundamenti.