Vaata, kus asuvad Eesti parimad marja- ja seenekohad

RMK on koostanud hea ülevaate kõigile seene-ja marjasõpradele. Nende lehelt on võimalik uurida kõikide marjade ja seente kohta eraldi, mis on nende eripärad ja millal nad valmivad. Hetkel, augustis, on näiteks parim aeg mustikate ja põldmarjade korjamiseks. Kuu lõpus peaks olema võimalik korjata juba kukeseeni.

Lisaks sellele, et lehelt näeb milliseid marju ja seeni tasuks praegu metsast otsida, saab vaadata ka, kus on nende korjamiseks parimad kohad. Lehel on võimalik näha eraldi maakonniti, kus on head marja- ja seenekohad ja mida sealt korjata saab.

Harjumaal on võimalik korjata näiteks mustikaid, põldmarju, murakaid, jõhvikaid, pohli, kukeseeni ja mitmeid teisi seeni. Parimateks korjamiskohtadeks on Naissaare, Tänavjärve, Paukjärve ja Keibu. Valdavalt asuvad enamus Harjumaa marja- ja seenekohti Nõva või Aegviidu lähistel.

Raplamaal on põhiliselt võimalik korjata riisikaid ja sinikaid.

Lääne-Virumaa paistab silma oma metsmaasika ja kukeseene kohtade poolest.

Saaremaal saab minna jahtima igasuguseid erinevaid seeni ja marju, alates pohladest ja lõpetades puravikkudega.

Viljandimaale tasub minna kui on murakaisu ja lisaks nendele leiab sealt veel mustikaid, pohli, jõhvikaid ja seeni.

Järvamaal on Krani lõkkekohast võimalik leida kuuseriisikaid ja Tamme lõkkekohast võib noppida endale õunu, tikreid ja sõstraid.

Pärnumaal on olemas nii mustikad, maasikad, pohlad, jõhvikad, murakad ja palju erinevaid seeni. Tuleb välja vaadata ainult korjamiseks sobiv koht ja aeg.

Praegu valminud mustikaid on võimalik korjata igast eesti maakonnast, väljaarvatud Raplamaalt, kus siis kasvavad hoopis sinikad. Kukeseene sõbrad peaksid kindlasti augusti lõpus seadma oma sammud Lääne-Virumaa poole.

Kui seened ja marjad on korjatud, siis on lehelt võimalik veel lugeda, kuidas neid säilitada. RMK pakub ka hulga retsepte, mida on võimalik metsast korjatud saadustest valmistada.