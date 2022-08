OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Kodude suurimad saladused: piilume võõrastesse magamistubadesse ja jätame praeahjud sinnapaika

Korrashoiu mõttes jagunevad inimesed laias laastus kaheks: on korralikud, kohati korralikud, harva korralikud ja need, kes end neis küsimustes üldse ei morjenda. Meie tänane saatekülaline võngub kahe viimase kategooria vahel.

Triin muretseb enda kodu puhul natuke pikemate inimeste pärast, kelle silmad võivad näha tolmu seal, kuhu ta enda silmapaar ei ulatu. Triin on veendunud, et koristada tuleb siis, kui külalised on ära käinud, mitte enne seda! Teistel külas käies vaatab ta aga eeskätt seda, et tal veiniklaas käepärast oleks.