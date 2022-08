Naine leidis McDonald'si burgeri vahelt midagi, mis ei pidanuks seal olema

Kaamerasilmale püütud videos asetab iirlanna õikese karbi seinale, et selle pungad veelgi ilmekamalt esile tuleksid. Naise jagatud video on teeninud praeguseks üle kahe miljoni vaatamise. Netirahvas ei suuda kõnealusel teemal paraku üksmeelt leida.

Leidub palju neid, kelle arvates on naine lillekese ise burgeri vahele paotanud, samamoodi leidub ka neid, kelle arvates on MacDonald's nüüd iirlannale tasuta lõuna võlgu.

«Ma töötan MacDonalds'is, uskuge mind, see ei saa võimalik olla,» kaebles üks. «Ka mina töötan MacDonald'si restoranis ja kinnitan, et see on valejutt,» kinnitas veel teinegi.