KAS TEADSID ⟩ Kuidas ja millal lõigata õunapuid?

Oksi tasub kärpida paari aasta tagant, jälgides sealjuures, et ei piirataks valesid oksi. Tihti lõigatakse võra välispiiril olevate okste otsi, aga sissepoole, puu tüve poole kasvavad oksad jäävad kärpimata. Tuleks teada, et väliste okste otste kärpimine ei anna midagi, vaid hoopis tihendab puuvõra kasvu.

Mida igal juhul vältida, on vanade puude köndistamine. Tugev tagasilõikus kurnab puud pikka aega ning see rikub nii puu võra kui tervise. Õunapuid on võimalik madalamaks lõigata, aga n-ö „käte“ maha lõikamine on kuritegu puu vastu. Köndistamise, aga ka väga mahuka lõikuse tagajärjel kasvatab puu jõudsalt mahlaseid vesikasve, mis eranditult kõik taevasse suunduvad. Puu kasvatab meeleheitlikult oksi sellepärast, et tal on vaja teha lehti, mille kaudu päike kinni püüda ja ellu jääda.