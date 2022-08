KOHVI NAUTLEMISE KUNST ⟩ Kuidas leida endale see õige kohviuba?

Medium vs dark

Hinnaklass

Seega mitte kunagi ei tasu otsida samasugust maitseelamust Itaalia röstikoja kallimast tipploomingust ja Eesti röstikoja sama hinnaklassi specialty kohvist - need on kaks väga erinevat maitsete maailm ja erinevat sorti. Kui me räägime Itaalia röstist ja kohvidest, siis on ka seal Põhja- ja Lõuna-Itaalia vahel väga tugevad traditsioonilised erinevused. Lõunas on populaarsemad tumedama röstiastme ja suurema robusta sisaldusega kohvid. Põhja-Itaalias tarbitakse ja toodetakse suurema araabika sisaldusega keskmise röstiastmega kohvi. Tähtis on teada enda maitse-eelistusi ja teha ostuotsuseid sellest lähtuvalt - nii on ka väiksem võimalus pettuda.