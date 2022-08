Nipid, kuidas tavaline kaerahelbepuder uudseks ja luksuslikuks hommikusöögiks muuta

Kas sööd ka regulaarselt putru? Erinevad pudrud on meie toiduajaloo oluline osa, kuigi nende valmistamine täisterahelvestest on statistika põhjal aastakümnete jooksul vähenenud.

2019. aasta juulis näitasid Soomes Raisio Grupi tellitud riikliku pudru-uuringu tulemused, et väga paljudes kodudes algab hommik konkreetselt pudruga. Toona ütles pea iga teine ​​soomlane, et sööb argihommikuti putru. Ligi 90 protsenti soomlastest pidas aga oma lemmikpudruks kaerahelbeid. See statistika on eestlaste pudruharjumustele väga sarnane.