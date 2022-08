TEE MÄRKMEID ⟩ Need 10 toataime ei pane varjulist kasvukohta pahaks

Aglaoneema

Roniv filodendron

Taim on kiire kasvuga. Kui soovid tema kasvu pidurdada, kasuta väiksema lämmastikusisaldusega väetist. Taime õhujuured võib suunata potti mulla sisse. Oksi, mis segama hakkavad või välja venivad, kärbi või lõika välja kevadel. Lehtede regulaarne puhastamine tolmust on väga vajalik.

Havisaba

Vähenõudlik ja vastupidav sukulent. Tuleb hästi toime ka poolvarjus. Ideaalne taim jahedatesse kodudesse, sest armastab pigem jahedapoolset temperatuuri kui väga sooja. Ümberistutamist vajab harva. Enne järgmist kastmiskorda veendu, et muld on tahenenud, eriti oluline on see talvel!