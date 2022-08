PILDID ⟩ Ela Marsil! Kristiine juugendstiilis ohvitseride kasiinohoones peidab end oma kandi üks erilisemaid pärle

Müügisolev loft paikneb kortermaja esimesel korrusel ning on üldpinnalt 39,8 ruutmeetrit. Korteril on erakordselt kõrged laed, mis ulatuvad suisa nelja meetri kõrguseni. Kahetoaline korter vahetab omanikku 176 000 euroga.

Kahetoalisest korerist leiab esiku, elutoa, kööginurga, magamistoa, WC ja dušinurga. Korteris on lisaks veel üks panipaik ja garderoob. Korter on müügis piltidel näha olevate esemetega. Majas on sundventilatsioon ja põrandaküte. Lisaks on maja elanikel ühiskasutuses olev panipaik, kus saab hooajalisi esemeid, jalgrattaid, lapsevankreid jms hoiustada. Majas on vägagi mõistlikud kommunaalkulud, jäädes 75 kuni 185 euro piirimaile.