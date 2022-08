TERE, KOOL! ⟩ IKEA sisekujundaja annab nõu, kuidas rahasäästlikult lapse tuba sisustada

Levinumad vead koolieeliku toas

Vajadus iseseisvuseks kasvab koos lapsega. See väljendub lihtsates asjades: võimalus ulatuda enda asjadeni ja korrastada neid, valida omale ise riideid jmt. IKEA sisekujunduse osakonna juhi Pedro Castro sõnul möbleerivad vanemad sageli oma lapse toa täiskasvanutele mõeldud sisutusega, jättes nii vahele olulise etapi lapse arengus. Spetsiaalselt lastele mõeldud mööblit saab aga kohandada vastavalt tema kasvule. See võimaldab luua ruumi, mis on lapsele mugav ja turvaline ning aitab ka kulutustelt kokku hoida.