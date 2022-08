VITAMIINIPOMM ⟩ Mida peidab endas teejook matcha?

Näiteks orgaaniline Moya Matcha, mis valmib Jaapanis, Kyoto prefektuuris Uji piirkonnas, on tuntud kõrgeima kvaliteediga rohelise tee kasvatamise poolest juba sadu aastaid. Sealsetel rohelise tee taimedel on ideaalsed kasvutingimused tänu head päikesevalgust tagavatele mägedele ja sagedastele ududele, mis kaitsevad õrnu lehti pakase ja rohkete sademete eest. «Moya Matchat kasvatatakse ja koristatakse hoolikalt kohalike väiketalunike orgaanilistel teepõldudel. Seejärel töödeldakse seda ja saadetakse meieni väikeste partiidena, et tagada toote värskus. Taoline käitlemine aitab säilitada matcha teelehe kõiki omadusi ja mineraalide ning antioksüdantide kõrget taset,» räägib Moya Matcha Eesti esindaja Eve Hoogeveen.

Hoogeveeni sõnul leidub Eestis erinevaid matcha tee müüjaid ja nii palju kui on kaupmehi, leidub ka tooteid. Kes otsib aga tõeliselt orgaanilist elamust võiks Hoogeveeni sõnul proovida just Premium klassi matchat. «Tegemist on kõrgeima kvaliteediga orgaanilise matchaga, mis saadakse esimese saagi noorimatelt ning parimatelt lehtedelt. Traditsiooniliseks teetseremooniaks kasutatuna on sellel rikkalik mahe-magus maitse ja kreemjas tekstuur ning erk-roheline värv,» selgitab Hoogeveen