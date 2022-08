Türgi köök pole üksnes kebab, pilaff, dolma, baklava ega halvaa, nagu suurlinnade tänavatoidulettide põhjal võiks ekslikult arvata. See on kordades mitmekesisem ja kirjum, põimides aastasadade-impeeriumite ajalugu ning eri rahvaste maitseid ja traditsioone. See puudutab ka külluslikku puu- ja köögiviljade paletti, mis on Türgis vaat et olulisemalgi kohal kui liha või kala – tõeline veganite paradiis, nendib kolmeteistkümnendat aastat Eestis Türgi saatkonna koka ametit pidav Derviş Ilgün.