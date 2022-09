LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas «parim enne» tähtaja ületanud mune võib ikka süüa?

Munad paistsid pealtnäha korralikud ja värsked ning ka munade uputamise trikk näitas, et kuu aega tagasi «parim enne» tähtaja ületanud mune ei tasu veel maha kanda. Remo kuumtöötles munad ja ei täheldanud enda sõnutsi midagi iseäralikku. «Kas «parim enne» tähtaja ületanud mune võib ikka süüa,» küsib ta.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Merle Laurimaa ütleb, et kanamunade minimaalne säilimisaeg «parim enne» on kuni 28 päeva alates munemise päevast. «Toidu minimaalse säilimisaja tähtaeg on kuupäev, milleni säilivad toidu eriomadused nõuetekohase ladustamise korral. Munade säilitusaja pikendamine võib suurendada toidumürgituse ohtu,» selgitab ta.