NÄDALA AED ⟩ Ilus ampel külmadeni

Üks märksõnu õieilu hoidmisel on äraõitsenud õite eemaldamine. Taimede eesmärk looduses on ju paljuneda ja valmis «küpsetada» tulevase põlvkonna seemned. Samamoodi käituvad ka amplitaimed jt suvelilled: kui närbunud õisi ei eemalda, anname taimedele signaali, et aeg on hakata valmistuma sügiseks, keskenduda järelkasvule ning õitsemine väheneb. Seda looduslikku sisemist kella annab regulaarse puhastamisega edukalt ära petta. Kui teil ei kasva amplis just isepuhastuvaid sorte-liike nagu mitmed hübriidpetuuniad, tunbergiad jt, siis tuleb seda teha ise.