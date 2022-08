OSALE KA ⟩ Tallinna botaanikaaias peetakse järgmisel nädalal tomatipidu!

Tomatipeo kuraatori ja Tallinna Botaanikaaia metoodiku Tiia Jaanuse sõnul on maailmas aretatud ligi kümme tuhat sorti tomateid, mille viljad on väga erinevate maitsete ning kuju ja suurusega.

«Tomatite maitsespekter võib olla magusast hapuni, erineva vürtsikusega. Ühevärviliste tomatite kõrval on mitmevärvilisi triibu- või laigumustrilisi, punaste ja oranžide kõrval kollaseid, roosasid ja tumevioletseid, peaaegu musti või valgeid. Ka Eestis on aretatud arvukalt maitsvate viljadega tomatisorte,» selgitab Jaanus. Tallinna Botaanikaaias näeb sama värvikirevat väljapanekut ning väljas on ligi 300 tomatisorti.