USKUMATU ⟩ Eksitus tegi naisest üleöö 86 krundi omaniku

«Kuna viga oli ilmne, võttis meie hindamisteenuste osakond kohe Westminster Title'iga ühendust, et nad saaksid alustada tööd 86 ekslikult üleantud kinnisvara omandiõiguse muutmisega,» ütles Washoe maakonna juhtiva kinnisvarahindaja asetäitja Cori Burke, lisades, et taolisi vigu tuleb kinnisvaratehingutes üpris sageli ette. See konkreetne juhtum on erakordne, kuna tegu on väga suure hulga maatükkidega,» lisas ta.